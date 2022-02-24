Въезд в Киев может быть затрудненным.

Власти оборудуют защитные сооружения на контрольно-пропускных пунктах на въездах в Киев.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд может быть затрудненным. Прошу отнестись к этому с пониманием", - отметил он.

Ранее киевские власти опровергли информацию об ограничении въезда и выезда из Киева. Общественный транспорт курсирует.

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник отметил, что метрополитен работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции "Лесная" до станции "Шулявская".

Наземный общественный транспорт Киева также продолжает курсировать в нормальном режиме. Проезд в городском транспорте бесплатный.