Власти оборудуют защитные сооружения на контрольно-пропускных пунктах на въездах в Киев.
Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
"На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд может быть затрудненным. Прошу отнестись к этому с пониманием", - отметил он.
Ранее киевские власти опровергли информацию об ограничении въезда и выезда из Киева. Общественный транспорт курсирует.
Заместитель главы КГГА Николай Поворозник отметил, что метрополитен работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции "Лесная" до станции "Шулявская".
Наземный общественный транспорт Киева также продолжает курсировать в нормальном режиме. Проезд в городском транспорте бесплатный.