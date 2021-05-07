Путь между Киевом и Кишиневом станет короче благодаря новому мосту, который построят возле Ямполя в Винницкой области. Укравтодор уже объявил тендер на разработку проекта и строительство моста, сообщает агентство.

Президенты Владимир Зеленский и Майя Санду накануне договорились улучшать транспортную связь между Украиной и Молдовой. Строительство моста является частью реализации этой стратегии.

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Сейчас связь между Украиной и Молдовой через реку Днестр в пределах Винницкой области обеспечивает единственный мост, находящийся в зоне пункта пропуска «Могилев-Подольский - Отач». Также работает паромная переправа, которая не может удовлетворить потребности местных жителей.

По словам главы Укравтодора Александра Кубракова, строительство моста является стратегическим приоритетом для программы Владимира Зеленского «Большая стройка». Кроме того, в рамках программы отремонтируют 137,5 км дорог на этом маршруте. «То есть уже к концу года путь к границе будет комфортным для проезда», - уверяет Кубраков.

Планируется, что мост через Днестр в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь и Косэуць будет построен до конца 2022 года. Стоимость проекта оценивают в 3,4 млрд гривен. Кроме самого перехода, создадут подъезды к нему: 5 км в Молдове, до трассы М-2, и 1,6 км в Украине, к дороге Т-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань.

Ранее координатор «Большой стройки», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал, как в Запорожье строят новый мост через Днепр. Этот проект является одним из самых масштабных в программе Владимира Зеленского «Большая стройка». Мост свяжет два берега Запорожья и остров Хортица.

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Автор: Иван Бойко