Открыт путь будет с 5 утра до 21 вечера, где именно он будет проходить - сознательно не анонсируют.

На Черниговщине откроют еще один автомобильный маршрут в Киев.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня мы открываем еще один автомобильный маршрут до города Киева. Я не буду сейчас анонсировать, где — черниговцы и так все понимают. Автомобильный маршрут будет работать ежедневно, с 5 утра до 21 вечера. Ограничения по движению - до 10 тонн, поэтому все фуры и все крупногабаритные другие транспортные средства идут другой дорогой, по которой ходили раньше. Ограничение - 10 тонн", - отметил он.

Ориентировочно раз в неделю путь будут закрывать для проведения регламентных работ.

"Об этом будем заранее сообщать, чтобы жители области и гости нашего города планировали логистику", - предупредил Чаус.

В то же время он призвал не фотографировать, не снимать и не рассказывали о новом маршруте в комментариях.

"Чем больше вокруг него будет тишины, тем дольше он просуществует", - сообщил он.

Как писал УНИАН, ранее стало известно о восстановлении поврежденного моста на Черниговщине на трассе М-01. Это кратчайший транспортный связь Чернигова с Киевом.

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