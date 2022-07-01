Обеспечен проезд через поврежденный мост на Черниговщине на трассе М-01, потому что это кратчайший транспортный путь Чернигова с Киевом.

Отремонтирован поврежденный взрывом мост между Черниговом и Киевом.

Об этом в Facebook "Укравтодор".

"Обеспечен проезд через поврежденный мост на Черниговщине на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи", - сказано в сообщении. При этом отмечается, что дорога М-01 – это кратчайший транспортный путь, что связывает Чернигов и Киев. "После деоккупации области, проводим отдельные работы по восстановлению проезда.

Сейчас по этой трассе: построена одна временная объездная дорога возле небольшого моста; отремонтирован один небольшой мост; проведен разбор завалов большого моста через р. Десна на объездной Чернигова, делается проект ремонта; планируется открытие движения по южному подъезду к Чернигову через понтон",- отмечают в "Укравтодоре".

В сообщении сказано, что сначала территорию моста обследовали и разминировали саперы, далее разобрали завалы разрушенной искусственного сооружения, установили новые бетонные плиты пролетного строения, сверху – слой гидроизоляции и асфальтобетон.

В "Укравтодоре" отмечают, что трасса М – 01 Киев-Чернигов приняла на себя удар еще в начале полномасштабного вторжения, потому что этим путем российские оккупационные войска проникли на территорию Украины через белорусское КПП "Новые Яриловичи" и шли в наступление на Киев и Чернигов и из-за военных действий дорога подверглась серьезным разрушениям.

Напомним, в Чернигове в результате ракетного удараразрушено историческое здание конца 30-х годов ХХ века. Это было одно из немногих зданий 30-х годов, которые оставались в Чернигове, и памятник архитектуры.

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