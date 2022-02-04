На WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1,49-1,59 гривень за литр.

Розничные сети АЗС в Украине существенно повысили цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 60 копеек и составила 32,62 грн/л, бензин А-95 подорожал на 65 копеек — до 33,54 грн/л, а дизельное топливо — на 59 копеек, до 32,82 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 и 35,84 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило в цене 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л.

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На станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 — до 33,99 грн/л, бензин А-95 — до 34,59 грн/л, дизтопливо — до 34,39 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1,5-1,59 грн/л.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,1-1,4 грн/л.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив накануне, 3 февраля, в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 30,84 грн/л и дизтоплива – 28,30 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 35,84 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 35,30 грн/л.

По сравнению со второй декадой января, средняя цена на бензин выросла на 1,59 грн/л, на дизельное топливо — на 1,46 грн/л.

Предельная цена:

25 января 2022 года Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 1,33 грн - до 29,25 грн за литр.

Что касается дизельного топлива - его предельная стоимость повысилась на 1,68 грн - до 26,84 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 34,25 грн за литр, дизтоплива – 33,84 грн за литр.