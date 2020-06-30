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В Киеве открыли три станции метро, которые были закрыты из-за "минирования"

20:45, 30 июня 2020
Транспорт
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее станции "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

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