В Киеве открыли три станции метро, которые были закрыты из-за "минирования"

Это станции "Арсенальная", "Житомирская" и "Харьковская".

Киеве открыли три станции метро, которые были закрыты из-за сообщения о минировании - "Арсенальная", "Житомирская" и "Харьковская".

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее станции "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

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