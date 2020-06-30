В Киеве открыли три станции метро, которые были закрыты из-за "минирования"
20:45, 30 июня 2020Транспорт
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Это станции "Арсенальная", "Житомирская" и "Харьковская".
Иллюстрация / REUTERS
Киеве открыли три станции метро, которые были закрыты из-за сообщения о минировании - "Арсенальная", "Житомирская" и "Харьковская".
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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня ранее станции "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.
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