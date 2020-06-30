В Киеве "заминировали" три станции метро - их временно закрыли

Информацию об открытии станций обещают опубликовать сразу после завершения проверки.

В Киеве "заминировали" станции метро "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная".

Об этом говорится в сообщении Kyiv Metro в Twitter.

Читайте такжеИз-за склонности к суициду псевдоминера моста Метро в Киеве поместили в психбольницу

Из-за анонимного звонка о минировании станции закрыты на вход и выход.

Информацию об открытии станций обещают опубликовать сразу после завершения проверки.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве задержали жителя Киева, который "заминировал" один из супермаркетов города и устроил стрельбу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram