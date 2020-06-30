В Киеве "заминировали" три станции метро - их временно закрыли
18:42, 30 июня 2020Транспорт
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Информацию об открытии станций обещают опубликовать сразу после завершения проверки.
Станции закрыты на вход и выход / wikimedia.org
В Киеве "заминировали" станции метро "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная".
Об этом говорится в сообщении Kyiv Metro в Twitter.
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Из-за анонимного звонка о минировании станции закрыты на вход и выход.
Информацию об открытии станций обещают опубликовать сразу после завершения проверки.
Как сообщал УНИАН, в Николаеве задержали жителя Киева, который "заминировал" один из супермаркетов города и устроил стрельбу.
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