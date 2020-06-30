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В Киеве "заминировали" три станции метро - их временно закрыли

18:42, 30 июня 2020
Транспорт
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Станции закрыты на вход и выход / wikimedia.org

Об этом говорится в сообщении Kyiv Metro в Twitter.

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Из-за анонимного звонка о минировании станции закрыты на вход и выход.

Информацию об открытии станций обещают опубликовать сразу после завершения проверки.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве задержали жителя Киева, который "заминировал" один из супермаркетов города и устроил стрельбу.

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