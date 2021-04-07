После введения локдауна пассажирский поток в метро сократился в несколько раз.

Столичное метро проведет корректировку графиков движения поездов на период усиления карантинных мероприятий.

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Об этом говорится в сообщении на сайте столичной подземки.

Сообщается, что с момента усиления карантина 5 апреля киевским метрополитеном воспользовались 152 тысячи пассажиров. Во вторник, 6 апреля, было совершено 210 тысяч поездок.

При этом до карантина среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 миллиона человек. В 2019 году подземкой пользовалось 1,5 миллиона пассажиров ежедневно.

"Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период строгих карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать расходы на перевозку", - говорится в сообщении.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве ввели жесткие карантинные ограничения - общественный транспорт принимает только пассажиров со спецпропусками.

Ограничения спровоцировали в столице транспортный коллапс. Цены на такси взлетели, а на дорогах возникли большие пробки.

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Автор: Дмитрий Захаров