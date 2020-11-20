На Волыни из-за долгов по зарплате работники областной психиатрической больницы перекрыли межобластную трассу Луцк-Ровно.
Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.
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Медики утверждают, что три месяца сидят без зарплаты, поэтому и вышли на протест.
Как говорится в сюжете, последний раз им заплатили аванс полторы тысячи гривен еще в августе, после этого не было ни одной выплаты.
«Мы ходим просто волонтерами, может нас услышат. Как мы должны работать, у нас так же дети, есть потребности, так же коммунальные надо платить», — говорят работники больницы.
Участники акции протеста ходят по пешеходному переходу и каждые 10 минут попускают скопившиеся автомобили. Как говорится в сюжете, благодаря этому удалось избежать серьезного затора.
Водители к акции протеста отнеслись с пониманием. «Конечно поддерживаем. Зарплату надо платить вовремя», — говорит водитель с вынужденной стоянки.
Информацию о проблеме с выплатой заработной платы персоналу подтвердила и.о. директора Волынской областной психбольницы Людмила Юра.
По словам чиновницы, финансирования не хватило так как во время реформы объединили две психбольницы, а бюджет остался один.
«Таким образом без денег сидят 6 сотен медиков — общий долг перед ними 10 миллионов гривен. «Национальная служба здоровья, с которой мы заключили договор, финансирует лишь одну больницу. Но нам присоединили еще одну больницу, без финансирования. В месяц нужно 5 млн 300, а получаем 2 млн 200, это может обеспечить потребность?», — отметила Юра.
На данный момент никто из руководства района и области к участникам протеста не приехал.
Медики заявили о том, что если проблема не будет решена, следующий протест они проведут уже в Киеве.
Обещанные доплаты медикам в Украине 2020
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