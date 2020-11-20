Последний раз медики получали деньги в августе.

На Волыни из-за долгов по зарплате работники областной психиатрической больницы перекрыли межобластную трассу Луцк-Ровно.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Медики утверждают, что три месяца сидят без зарплаты, поэтому и вышли на протест.

Как говорится в сюжете, последний раз им заплатили аванс полторы тысячи гривен еще в августе, после этого не было ни одной выплаты.

«Мы ходим просто волонтерами, может нас услышат. Как мы должны работать, у нас так же дети, есть потребности, так же коммунальные надо платить», — говорят работники больницы.

Участники акции протеста ходят по пешеходному переходу и каждые 10 минут попускают скопившиеся автомобили. Как говорится в сюжете, благодаря этому удалось избежать серьезного затора.

Водители к акции протеста отнеслись с пониманием. «Конечно поддерживаем. Зарплату надо платить вовремя», — говорит водитель с вынужденной стоянки.

Информацию о проблеме с выплатой заработной платы персоналу подтвердила и.о. директора Волынской областной психбольницы Людмила Юра.

По словам чиновницы, финансирования не хватило так как во время реформы объединили две психбольницы, а бюджет остался один.

«Таким образом без денег сидят 6 сотен медиков — общий долг перед ними 10 миллионов гривен. «Национальная служба здоровья, с которой мы заключили договор, финансирует лишь одну больницу. Но нам присоединили еще одну больницу, без финансирования. В месяц нужно 5 млн 300, а получаем 2 млн 200, это может обеспечить потребность?», — отметила Юра.

На данный момент никто из руководства района и области к участникам протеста не приехал.

Медики заявили о том, что если проблема не будет решена, следующий протест они проведут уже в Киеве.

Обещанные доплаты медикам в Украине 2020

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19 в размере до 300% заработной платы.

30 мая Национальная служба здоровья Украины заключила необходимые договора со всеми больницами.

7 сентября 2020 года Кабмин утвердил механизм доплат к зарплате медикам.

3 октября Степанов сообщал, что в Украине из более 1 тыс. 600 больниц уже более 50% получили средства и выплатили надбавки медицинским работникам.

23 октября 2020 года Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что все медицинские учреждения страны получили средства для выплаты надбавок медработникам с 1 сентября.

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Автор: УНИАН