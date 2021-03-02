По словам главы правления компании, оптимизации подлежат 700 из 2500 штатных должностей работников центрального офиса в Киеве.

Акционерная компания "Укрзализныця" в рамках реформирования структуры и оптимизации дублирующих должностей управленческого персонала сократит почти треть штата центрального офиса.

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Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу правления Владимира Жмака.

"Кого мы оптимизируем? Скажу на примере центрального офиса "Укрзализныци" в Киеве: мы оптимизируем 700 из 2500 штатных должностей работников центрального офиса. Мы ликвидируем должности 13 функциональных директоров и 14 подразделений. Было много дублирования, было много непонятного функционала. Мы начинаем с себя", - цитирует пресс-служба слова Жмака.

В то же время он подчеркнул, что никаких действий по оптимизации рабочих профессий не произойдет.

"Еще раз подчеркиваю: производственные профессии не будут оптимизироваться. Наоборот, сейчас мы комплектуем штат тех подразделений, которые занимаются производственной деятельностью", - сказал Жмак.

Что этому предшествовало

В феврале председатель Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк сообщил, что "Укрзализныця" планирует массовое сокращение сотрудников, в частности планируется уволить 30 тысяч железнодорожников.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" планирует все отсроченные социальные выплаты сотрудникам осуществить в течение 2021 года.

В 2020 году компания направила более 1 миллиарда гривень на выплату зарплат своим работникам, находящимся в простое, при этом железнодорожникам выплачивалось 100% окладов.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец