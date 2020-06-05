На Львовщине требуют возобновить пассажирские перевозки между городами

Автобусы перевозчиков обклеены плакатами с требованием разрешить им работать.

Представители перевозчиков из всех районов Львовской области протестуют возле Львовской областной государственной администрации с требованием восстановить пассажирские перевозки между городами региона. Собрались водители и руководители автотранспортных предприятий.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

"От 17 марта прекращены перевозки между городами. Мы должны получать какую-то компенсацию от государства, но ничего не было. Здесь на акции представители трех общественных организаций – это отраслевой профсоюз, областная организация автомобильного транспорта и областная организация работодателей транспорта. Государство нам гарантирует право на труд, а мы этого лишены три месяца. Мы готовы соблюдать требования карантина. Люди не могут доехать. Тем временем работают на рынке нелегальные перевозчики, которые не платят налогов и мы этот вопрос адресуем властям. Эти нелегалы работают под разными названиями, не придерживаются требований карантина", - говорит представитель отраслевого профсоюза Юрий Кривенко.

Автобусы перевозчиков обклеены плакатами с требованием разрешить им работать.

"Мы присоединились к этой акции, чтобы требовать от областной власти возобновить регулярные перевозки пассажиров, чтобы автобусы вернулись на работу и позволить людям работать, чтобы пассажиры могли добираться на работу. Мы гарантируем безопасную перевозку", - говорит водитель Мирон Ткач.

В 14 часов состоится заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой будут решать вопрос относительно ослабления или продлении карантина. На нее приглашены и представители протестующих.

Львовщина – третья по темпам роста больных на коронавирус. За последние сутки скончалось четыре человека. В общем от COVID-19 в области умерли 66 человек.

Во Львовской области коронавирусной болезнью заболели 1 988 человек, из которых уже выздоровели 462.

Из 460 проведенных за последние сутки ПЦР тестирований 73 – положительные.

Львовские лаборатории не успевают обработать все заборы материалов у людей и их приходится возить в Киев, Ивано-Франковск и Тернополь.

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