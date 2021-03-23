Соблюдение карантинных требований должны контролировать полицейские и муниципальная стража.

С сегодняшнего дня в Киеве установлены карантинные ограничения «красной зоны». В частности, общественный транспорт должен двигаться с наполненностью не более 50% мест.

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Как сообщает «Страна», на практике эти требования в транспорте почти никто не соблюдает. Журналисты более 15 минут наблюдали за остановкой у станции метро «Житомирская». Они сняли, как большинство маршрутных такси едут переполненными, со стоячими пассажирами.

Отмечается, что люди садятся в салон в масках. Но площадь салона автобусов не превышает и десятка квадратных метров. При этом туда могут зайти 30-40 человек.

Отмечается, что соблюдение карантинных требований должны контролировать полицейские и муниципальная стража. На остановке у "Житомирской" их не было.

Локдаун в Киеве

Город Киев и Одесская область, начиная с сегодняшнего дня, 23 марта, находятся в "красной" зоне карантина.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Накануне Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах. В Киеве уже решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений.

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Автор: Дмитрий Захаров