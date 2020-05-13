Лидеры картеля фальсифицировали данные о работниках и технике и поставили под угрозу "Большое строительство" Зеленского - СМИ

Крупнейшие подрядчики Укравтодора компании «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой» заявили на выполнение ремонтов в 2020-2021 годах технику и рабочих, которые должны одновременно выполнять работы в различных регионах Украины.

Об этом свидетельствует исследование относительно имеющихся людей и техники у указанных лидеров дорожного картеля, которое провели «Наші гроші» и «Лига антитраста».

С этими компаниями в настоящее время заключено 86 контрактов на 17,19 млрд грн, по которым срок выполнения работ истекает в этом и следующем году. В тендерных предложениях относительно этих торгов «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой» указывали одних и тех же рабочих на той же технике, которые должны делать ремонты дорог в разных уголках Украины одновременно.

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В ходе исследования проанализированы 36 закупок на сумму 5,13 млрд грн, которые выиграл «Ростдорстрой», а также 50 закупок на 12,06 млрд грн «Автомагистраль-Юг».

В общем «Ростдорстрой» пообещал отремонтировать 35 дорог и улиц в разных регионах силами 240 работников. В свою очередь «Автомагистраль-Юг» включил в предложение на 50 тендеров всего 330 рабочих.

При этом дорожный рабочий должен физически присутствовать в четко определенных местах ремонта дороги. Например, «Ростдорстрой» заявил Петра Владимировича Дудьева на 2020 год на выполнение работ по 20 объектам в Винницкой, Черкасской, Николаевской, Полтавской и Одесской областях. «Автомагистраль-Юг» заявила по полсотни одних и тех же дорожных рабочих по объектам в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.

Кроме манипуляций с работниками, компании также указывали в различных тендерах одну и ту же строительную технику. «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой» обещали, что арендованные катки будут работать на 24 и 15 объектах соответственно.

Более того, фирмы кое-где вообще не указывали никаких данных об имеющейся технике в «Прозорро», а заказчики верили им на слово. Например, «Автомагистраль-Юг» указала соответствующую информацию о технике лишь в 26 из 50 закупок.

Подробнее о том, как жадность дорожных картелистов приводит к срыву «Большого строительства», банкротства других участников рынка и снижению качества дорог в Украине, читайте в статье «Лидеры картеля фальсификациями срывают «Большое строительство» Зеленского».