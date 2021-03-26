По словам Криклия, продажа билетов на эти рейсы будет открыта с 21:00 26 марта.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) по представлению Черновицкой и Закарпатской областных государственных администраций в Министерство инфраструктуры и Министерство здравоохранения назначила спецрейсы поездов из и в Закарпатье и Черновицкую область, которые будет выполнять с 27 марта.

Читайте такжеУехать из "красной зоны": УЗ запустила спецрейсы в Ивано-Франковскую и Черновицкую областиОб этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Укрзализныця" назначила спецрейсы из/в Закарпатье и Черновицкую область с 27 марта. Рейсы согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА в Мининфраструктуры и Минздрав для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться/покинуть "красные зоны" в этих регионах", - написал он.

В частности, рейсы в/из Черновицкой области следующие: №7/8 Киев - Черновцы (27 марта, 2 и 3 апреля, обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля); №136/135 Одесса - Черновцы (28 марта, 2 и 4 апреля, назад - 27 марта, 1 и 3 апреля); №117/118 Киев - Черновцы (29 марта, 2 и 5 апреля, обратно - 28 марта, 1 и 4 апреля).

Рейсы в/из Закарпатской области следующие: №357/358 Киев - Рахов (27 марта, 2 и 3 апреля, обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля); №13/14 Киев - Солотвино (27 марта, 2 и 3 апреля, обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля); №81/82 Киев - Ужгород (27 марта, 2 и 3 апреля, обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля); №45/46 Ужгород - Лисичанск (1 и 2 апреля, обратно - 3 и 4 апреля); №4/3 Запорожье -Ужгород (28 марта, 2 и 4 апреля, назад - 29 марта, 3 и 5 апреля).

По словам Криклия, продажа билетов на указанные рейсы будет открыта с 21:00 26 марта.

"Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена", - написал он.

Министр подчеркнул, что все рейсы будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию.

Что этому предшествовало

По состоянию на 26 марта официально в "красной зоне" эпидемической опасности распространения COVID-19 находятся город Киев, Житомирская, Сумская, Киевская, Одесская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.

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Автор: Павел Степанец