Больше всего повезло жителям Калифорнии, для которых ценник на Kandi K27 составит всего $7,999.

Китайский автопроизводитель Kandi вывел на американский рынок сразу два бюджетных электромобиля Kandi K27 и Kandi K23.

Самый дешевый из них американцы могут приобрести всего за $9,999, однако больше всего повезло жителям Калифорнии, для которых ценник на Kandi K27 будет еще на 2,000 ниже и составит всего $7,999. Об этом сообщает Electrek.

Читайте такжеВ Европе продали электрокаров больше, чем дизельных авто (инфографика)

Изначально компактные электромобили Kandi K27 и Kandi K23 вышли на рынок США по цене $20,499 и $29,999 соответственно, но практически сразу производитель скорректировал цену до уровня $17,499 и $27,499.

В итоге, с учетом федеральных налоговых льгот в размере $7,500 эти модели можно приобрести по цене $9,999 и $19,999 соответственно.

Однако в Калифорнии действует дополнительная льгота штата в размере $2,000, которая вступает в действие после получения сертификации от организации California Air Resources Board (CARB). В результате ценник Kandi K27 опустился с $17,499 до $7,999, то есть более чем вдвое.

Kandi K27 оснащается двигателем мощностью 45 кВт и батареей на 17,69 кВтч, чего достаточно для запаса хода 160 км (100 миль), а модель Kandi K23 — двигателем мощностью 49 кВт, батареей на 41,4 кВтч и запасом хода 290 км (180 миль).

Популярность электромобилей в США

В ноябре 2019 года впервые в истории количество покупателей электромобилей в США превысило количество покупателей автомобилей с механической коробкой передач.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН