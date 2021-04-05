По словам Садового, ситуация с распространением коронавируса в городе - неутешительная.

В случае ухудшения ситуации с COVID-19 возможно закрытие авиа- и железнодорожного сообщения со Львовом.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, об этом заявил мэр города Андрей Садовый.

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«Что касается карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом», - рассказал чиновник.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в городе - неутешительная.

«В настоящее время во Львове карантин введен до 12 апреля, но если смотреть объективно, статистика не самая лучшая. На сегодняшний день у нас 1112 человек госпитализированы в городские медицинские учреждения. Хорошо, что мы увеличиваем количество коек в больницах, и с 1,3 тыс., которые мы имели, в пределах 10 апреля мы выйдем на показатель 2 тыс. мест. Но люди продолжают поступать каждый день. За вчера, несмотря на то, что это было воскресенье, поступило 46 новых тяжелобольных пациентов... Поэтому пока другого варианта, как быть в локдауне, нет», - отметил Садовый.

Коронавирус во Львове: что известно

По информации горсовета, за последние сутки во Львовской области зарегистрировано 1121 случаев COVID-19, из которых 616 – у львовян.

Как сообщал УНИАН, во Львове из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 усиленный карантин продлили до 12 апреля. В частности, общественный транспорт города работает в режиме спецперевозок, бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен. Все детсады перешли в режим дежурных групп для детей, родители которых работают. Школы продолжают обучение в дистанционном режиме.

Львовская область находится в «красной» зоне эпидемической опасности.

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Автор: Светлана Макринская