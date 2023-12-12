За месяц украинцы купили почти 200 гибридных Nissan.

В ноябре автопарк Украины пополнили 1704 гибридных легковых авто, что почти вдвое больше чем в прошлом году. Доля новых авто составила 59%.

Компания "Укравтопром" сообщила, что в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал Nissan Qashqai - 194 авто. Второе место занимает Toyota RAV-4 - 105 авто. Третьим по популярности является Mercedes-Benz GLE с количеством в 67 авто.

При этом в регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US - 67 авто.

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Также в лидерской тройке: Toyota Prius-53 авто и Ford C-Max - 42 авто.

Справка УНИАН. Гибридное авто-высокоэкономичный автомобиль, который движется благодаря системе "электродвигатель-двигатель внутреннего сгорания", потребляя как горючее, так и заряд электроаккумулятора. Главным преимуществом гибридного автомобиля является уменьшение потребления топлива и вредных выбросов.

Украинский рынок авто - последние новости

В прошлом месяце украинцы приобрели более 21 тысячи подержанных легковушек, что стало крупнейшим за последние 16 месяцев в Украине.

В ноябре украинский автопарк пополнилось более 4,3 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Кроме того, на украинском автомобильном рынке коммерческого грузового и специального транспорта было реализовано 1031 новое авто, что на 6% больше, чем в октябре.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 33 тысячи электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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