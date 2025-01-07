В 2024 году украинцы приобрели более 222,1 тысячи подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа - это на 4% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.
Наиболее популярными среди ввезенных из-за границы подержанных легковушек оказались бензиновые авто. Их доля составила 47%. На второй позиции оказались дизельные авто (25%), на третьей - электромобили (18%). На автомобили с ГБО и гибриды пришлось по 5%.
Наиболее популярной моделью среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf. Также традиционно пользуются большой популярностью Renault Mégane и Škoda Octavia.
ТОП-10 ввезенных из-за границы подержанных легковушек:
- Volkswagen Golf - 12164 единицы;
- Renault Mégane - 9608 единиц;
- Škoda Octavia - 8083;
- Volkswagen Passat - 6570;
- Volkswagen Tiguan - 5988;
- Nissan LEAF - 5511;
- Audi Q5 - 5316;
- Nissan Rogue - 4950;
- Tesla Model 3 - 4639;
- Mazda CX-5 - 3851.
Средний возраст подержанных машин, которые в 2024 году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет.
Подержанные автомобили - что говорят специалисты
Ранее специалисты назвали 5 подержанных авто, которые лучше обойти стороной. По их мнению, не стоит покупать Fiat 500, Ford Escape, Volkswagen Eos и Chrysler 200. Среди главных проблем этих авто - проблемы с надежностью. Также специалисты советуют быть осторожным при покупке моделей BMW, ведь они очень дорогие в обслуживании.
Тем, кто ищет надежное подержанное авто специалисты советуют такие модели как Toyota Camry, Honda Accord и Subaru Outback. Среди прочего они могут похвастаться высокими показателями безопасности.