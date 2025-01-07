Наиболее популярными среди ввозимых из-за границы подержанных легковушек оказались бензиновые авто.

В 2024 году украинцы приобрели более 222,1 тысячи подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа - это на 4% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Наиболее популярными среди ввезенных из-за границы подержанных легковушек оказались бензиновые авто. Их доля составила 47%. На второй позиции оказались дизельные авто (25%), на третьей - электромобили (18%). На автомобили с ГБО и гибриды пришлось по 5%.

Наиболее популярной моделью среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf. Также традиционно пользуются большой популярностью Renault Mégane и Škoda Octavia.

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ТОП-10 ввезенных из-за границы подержанных легковушек:

Volkswagen Golf - 12164 единицы;

Renault Mégane - 9608 единиц;

Škoda Octavia - 8083;

Volkswagen Passat - 6570;

Volkswagen Tiguan - 5988;

Nissan LEAF - 5511;

Audi Q5 - 5316;

Nissan Rogue - 4950;

Tesla Model 3 - 4639;

Mazda CX-5 - 3851.

Средний возраст подержанных машин, которые в 2024 году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет.

Подержанные автомобили - что говорят специалисты

Ранее специалисты назвали 5 подержанных авто, которые лучше обойти стороной. По их мнению, не стоит покупать Fiat 500, Ford Escape, Volkswagen Eos и Chrysler 200. Среди главных проблем этих авто - проблемы с надежностью. Также специалисты советуют быть осторожным при покупке моделей BMW, ведь они очень дорогие в обслуживании.

Тем, кто ищет надежное подержанное авто специалисты советуют такие модели как Toyota Camry, Honda Accord и Subaru Outback. Среди прочего они могут похвастаться высокими показателями безопасности.

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