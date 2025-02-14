Не боятся поломок: названы 10 самых надежных дизельных автомобилей с пробегом

В рейтинг преимущественно вошли европейские автомобили.

Несмотря на значительный рост популярности электромобилей за последние годы, дизельные автомобили все еще имеют большой спрос. Эти модели экономнее бензиновых авто и имеют ряд некоторых преимуществ. Тем не менее не все эти автомобили рекомендуются к покупке.

Эксперты из What Car? назвали 10 самых надежных дизельных авто с пробегом. Для этого они изучили данные о поломках популярных моделей от страховых компаний, а также пообщались с владельцами таких автомобилей.

В рейтинг вошли только дизельные модели в возрасте до пяти лет. Эксперты составили рейтинг на основе данных о поломках, которые происходили у этих автомобилей за последние 12 месяцев.

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ТОП-10 самых надежных дизельных автомобилей с пробегом:

Renault Kadjar (2015-2022 годы) BMW 3 Series (2012-2019 годы) BMW 3 Series (с 2019 года - наше время) Skoda Kodiaq (2017-2024 годы) Skoda Superb (2015-2024 годы) Volvo XC60 (с 2017 года - наше время) BMW X3 (2018-2024 годы) Mercedes-Benz GLB (с 2019 года - наше время) Ford Focus (с 2018 года - наше время) Mazda CX-5 (с 2017 года - наше время)

Кроссовер Renault Kadjar оказался самым надежным дизельным автомобилем с пробегом. По словам экспертов, только 12% владельцев этой модели сообщили о поломках, которые возникали у их авто за последний год.

Отмечается, что все эти поломки были незначительными. Их удалось устранить в течение дня или даже меньше. Чаще всего проблемы были связаны с подвеской и электрическими компонентами, которые не связаны с двигателем.

Другие рекомендации экспертов

Ранее британские эксперты назвали лучшие в мире автомобили люкс-класса. Все они отличаются фантастическим качеством исполнения, но даже среди них есть те, кто выделяется на фоне других.

Кроме того, были названы 6 лучших американских автомобилей для покупки в 2025 году. В рейтинг, в частности, вошел популярный в Украине седан Ford.

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