Надежные и недорогие: названы 6 лучших американских автомобилей для покупки в 2025 году

В рейтинг, в частности, вошел популярный в Украине седан Ford.

Несмотря на значительный рост китайского автопрома, американские автомобили остаются популярными далеко за пределами США. Тем не менее не все эти модели рекомендуются к покупке.

В издании GOBankingRates назвали 6 отличных американских автомобилей, на которые стоит обратить внимание тем, кто ищет надежное и недорогое в обслуживании транспортное средство.

Ford Escape

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Ford Escape является одним из самых популярных кроссоверов в модельном ряду бренда. Генеральный менеджер по продажам в Brad Manning Ford Калеб Брайан рассказал, что при невысокой стоимости этот автомобиль предлагает богатое оснащение и современные технологии.

По словам эксперта, Ford Escape достаточно экономный и надежный. Он заявил, что этот кроссовер подойдет многим водителям.

Chevrolet Traverse

Опытный автомеханик Дэвид Родригес посоветовал обратить внимание на Chevrolet Traverse. Это среднеразмерный кроссовер, который предлагает просторный интерьер и надежнее многих конкурентов.

"На самом деле, моя семья владеет этим автомобилем с 2017 года. За это время я менял только расходные детали", - сказал автомеханик.

Ford Maverick

Калеб Брайан считает, что Ford Maverick является одним из лучших пикапов, который сейчас доступен в продаже. Он отметил, что эта модель имеет богатое оснащение и способна справиться почти с любой задачей.

Кроме того, эксперт добавил, что Ford Maverick имеет низкий расход топлива и довольно низкую стоимость.

GMC Acadia

Дэвид Родригес рассказал, что GMC Acadia является отличным выбором для тех, кто ищет надежный кроссовер с низкой стоимостью обслуживания. Также он подчеркнул, что у этой модели просторный интерьер.

Ford Bronco

По словам Калеба Брайана, Ford Bronco - отличный выбор для водителей, которые хотят выезжать на бездорожье, но не собираются тратить слишком много денег.

Также эксперт отметил, что у Ford Bronco стильный дизайн и практичный интерьер.

Ford Fusion

Производство Ford Fusion прекратилось в 2020 году, но этот седан остается отличным вариантом на вторичном рынке. Дэвид Родригес заявил, что стоимость ремонта этой модели невысокая.

Кроме того, эксперт поделился, что Ford Fusion имеет комфортную подвеску и низкий расход топлива. Также он отметил, что этот седан надежнее конкурентов.

Другие рекомендации экспертов

Ранее британские эксперты определили 10 автомобилей, которые выгоднее всего продавать на вторичном рынке. Один из самых популярных автомобилей в Украине также попал в рейтинг.

Кроме того, эксперты назвали три кроссовера с самым большим расходом топлива в реальных условиях. Они выяснили, сколько топлива в среднем расходуют современные кроссоверы.

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