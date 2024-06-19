Лидером новых дизельных авто стал Renault Duster, а среди импортируемых подержанных автомобилей первое место занял Renault Megane.

В мае автопарк Украины пополнили 5,8 тысячи авто с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году. Отмечается, что из них новых - 1,3 тысяч автомобилей (+8%) и 4,5 тысяч подержанных, ввезенных из-за рубежа (-19%).

"Укравтопром" сообщает, что на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 23% продаж, как и в мае 2023 года. Среди ввозимых подержанных авто доля дизельных машин также составила 23%, но это на 13 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

Топ-5 моделей новых дизельных легковушек:

Видео дня

Renault Duster - 306 авто;

Mitsubishi L200 - 152;

Volkswagen Touareg - 98;

BMW X5 - 69;

BMW X3 - 65.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Megane - 433 авто;

Volkswagen Passat - 316;

Skoda Octavia - 316;

Nissan Qashqai - 219;

Volkswagen Golf - 168.

Украинский рынок авто - последние новости

В мае украинцы приобрели почти тысячу легковушек, которые были ввезены из Китая. Так, в прошлом месяце граждане Украины приобрели 931 легковушку.

В прошлом месяце на отечественном рынке было зарегистрировано более 3,8 тысячи подержанных легковушек из США. Тогда каждая пятая такая подержанная легковушка была из США.

Ранее эксперты назвали самые популярные в нашей стране модели гибридных авто. В сегменте новых легковушек лидером рынка гибридов в мае стала TOYOTA RAV-4. Сразу за ней следуют Nissan X-Trail и Toyota Yaris Cross.

Вас также могут заинтересовать новости: