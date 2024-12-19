На рынке новых легковых авто дизельные модели охватили почти 30%.

В течение прошлого месяца автопарк нашей страны пополнили более 5,2 тысяч дизельных авто. Это примерно на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит специализированный портал УкрАвтопром.

Из этого количества 1,5 тысяч пришлось на новые модели, тогда как 3,7 тысяч были подержанными, ввезенными из-за рубежа.

На рынке новых легковушек дизельные модели составили 29%. Если говорить о ввозимых подержанных авто, то здесь доля дизельных машин составила 25%. Средний возраст этих автомобилей составил 10,4 года.

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Как среди новых, так и среди подержанных лидерами стали модели Renault.

ТОП-5 самых популярных новых дизельных легковушек:

Renault Duster - 420 единиц;

Volkswagen Tiguan - 181;

Toyota Hilux - 152;

Toyota Land Cruiser Prado - 122;

Škoda Kodiaq - 109.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных легковушек:

Renault Mégane - 316 единиц;

Škoda Octavia - 252;

Nissan Qashqai - 234;

Volkswagen Passat - 229;

Volkswagen Golf - 150.

Авторынок Украины - новости, которые достойны внимания

Ранее специалисты назвали наиболее популярные среди украинцев бензиновые модели авто.

Как оказалось, в ноябре наибольшим спросом среди новых моделей пользовалась Skoda Octavia, тогда как самым популярным среди импортируемых бензиновых авто с пробегом стал Volkswagen Golf.

Также напомним, что в Верховной Раде опровергли данные о возвращении пошлины и НДС на ввоз электромобилей из-за рубежа с первого января следующего года.

По словам председателя комитета ВРУ по вопросам финансов Даниила Гетманцева, льготы будут действовать до первого января 2026 года.

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