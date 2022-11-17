Как очистить багажник от вещей, мусора и грязи – советы УНИАН.

Всем владельцам транспортных средств известно, как быстро засоряется и захламляется багажник авто. Чтобы сохранять его в чистоте, уборка багажника автомобиля должна осуществляться регулярно. УНИАН собрал способы и лайфхаки о том, как очистить багажник от ненужных вещей, грязи и неприятных запахов.

Как почистить багажник от мусора

Уборка багажника начинается со сбора мусора: нужно достать все вещи из багажника и после этого тщательно вымести всю грязь, а затем еще пройтись пылесосом по всем тяжелодоступным местам. После этого все багажные коврики необходимо вытряхнуть, промыть и высушить. Весь багажник авто нужно протереть мокрой или влажной тряпочкой, а также почистить обивку щеткой. После этого вернуть на место сухие коврики и загрузить только необходимые вещи.

Лучший способ сделать багажник чистым – делать такую простую уборку раз в несколько дней. При этом раз в одну-две недели необходимо делать генеральную уборку с использованием моющих и чистящих средств.

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Как очистить багажник от пятен и неприятного запаха

Больше всего в багажнике загрязняется обшивка, на которой могут появляться разные пятна и разводы. Для их устранения в продаже есть большое количество средств, которые очень простые в использовании: их нужно нанести и распределить по обивке, а потом через некоторое время собрать остатки с помощью пылесоса.

Чтобы избавиться от неприятных запахов в багажнике автомобиля, можно также использовать различные покупные средства с разными ароматами. Для этого нужно просто побрызгать или протереть поверхность обшивки в багажнике авто.

Также есть народные лайфхаки для устранения неприятных запахов:

Нужно обработать губкой, вымоченной в обильном содовом растворе, все поверхности багажника, а когда все подсохнет – просто убрать его остатки.

Также можно положить в багажник на несколько часов пропитанную уксусом тряпку или полотенце.

Важно помнить, что уборка багажника автомобиля своими руками не занимает много времени и не требует особых знаний и стараний, но при этом поможет вам сэкономить немало денег на химчистке в салонах.

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