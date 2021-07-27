В Киеве по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" запустят комфортные пригородные электрички City Express. В рамках проекта в столице начали модернизацию железнодорожной станции Святошин, рассказал и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

"Святошин - транспортный хаб, обслуживающий около полумиллиона жителей города Киева и пригорода, проживающих на Борщаговке, Академгородке, Нивках, Святошине, и пассажиров, следующих с Тетеревского направления: Ирпеня, Бучи, Немешаева, Ворзеля, Коростеня. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность и сделать быстрой пересадку пассажиров на другие виды транспорта", - говорит Юрик.

Новые высокие платформы на Святошине, которые позволят свободно передвигаться маломобильным группам населения, откроют в августе. Кроме того, станция будет тестовой площадкой для новой системы допуска на станцию. Здесь установят турникеты и автоматы для продажи билетов.

Пассажиры смогут быстро и без очередей покупать билеты, а перевозчик – бороться с безбилетным проездом и вести точный учет льготников для дальнейших расчетов с местной властью, уверены в Укрзализныце.

По словам Юрика, такой комплексный подход к модернизации и переоснащения станций будет реализован и на других станциях и вокзалах страны.

"Наша цель остается неизменной: разгрузить дороги, сделать инфраструктуру Киева и пригорода гибкой и умной, сфокусироваться на каждой станции отдельно и внедрить решения, которые в дальнейшем сделают пригородный транспорт удобным для каждого", - добавил и. о. председателя правления Укрзализныци.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют создать качественное пригородное железнодорожное сообщение. Первыми, по словам координатора программы, заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, станут Киев, Харьков и Днепр, где запустят электрички City Express.

Автор: Иван Бойко