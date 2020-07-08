Кабмин продлил стратегию возрождения украинского авиастроения

Стратегия предусматривает осуществление разработки новых транспортных самолетов, вертолётов и беспилотников.

Кабинет министров Украины поддержал распоряжение о продлении до 2030 года стратегии возрождения отечественного авиастроения, которая ранее была утверждена на период до 2022 года.

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Такое решение Кабмин принял во время сегодняшнего заседания.

Как сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе заседания, реализация стратегии будет способствовать разработке и утверждению государственной целевой научно-технической программы развития авиапромышленности на период 2020-2030 годов.

"Проект распоряжения предусматривает актуализацию стратегии возрождения отечественного авиастроения на период до 2022 года. В частности, изменение к плану мероприятий по ее выполнению и продление ее реализации. Сама реализация стратегии будет способствовать разработке и утверждению государственной целевой научно-технической программы развития авиапромышленности на период 2020-2030 годов", - сказал он.

Также, по словам Петрашко, стратегия предусматривает осуществление разработки новых транспортных самолетов, вертолётов и беспилотников.

Кроме того, предусматривается достройка незавершенных самолетов Ан-140, Ан-74, Ан-32П на Харьковском авиационном производственном предприятии.

"Также организация модернизации и производства вертолетов Ми-2 МСБ и Ми-8 МСБ. А также сертификация авиационной техники по нормам Европейского агентства авиабезопасности", - отметил он.

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