"Антонов" за последние десять лет построил 22 самолета

Президент ГП "Антонов" отметил, что до конца 2009 года в состав "Антонова" не входил серийный завод.

"Государственное предприятие "Антонов", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", с момента присоединения завода "Авиант" в 2009 году, построил 22 самолета.

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Об этом в интервью УНИАН сообщил президент ГП "Антонов" Александр Донец.

"С присоединением в 2009 году завода "Авиант", "Антонов" получил возможность серийно производить самолеты. С 2009 года были построены и переданы заказчикам четыре самолета Ан-148, шесть самолетов Ан-158, десять самолетов семейства Ан-32. Был налажен выпуск самолетокомплектов для Ан-148 для передачи партнерам по серийному производству. В настоящее время в цехах предприятия в разной степени готовности – десять самолетов семейства Ан-148 и Ан-158", - сказал он, добавив, что в 2015 году было завершено строительство нового транспортного самолета Ан-178, а в 2017 году – самолета-демонстратора Ан-132D.

Донец отметил, что до конца 2009 года в состав "Антонова" не входил серийный завод.

"АНТК им. О.К. Антонова (так тогда называлось предприятие) выполнял функцию разработчика авиационной техники. За годы независимости Украины на предприятии были разработаны, построены и сертифицированы самолеты Ан-140, Ан-38, Ан-148, Ан-158, построен и испытан Ан-70, восстановлен после долгого простоя и сертифицирован для коммерческих перевозок Ан-225, созданы и сертифицированы несколько модификаций Ан-124, других самолетов "Ан", - сообщил он.

Справка УНИАН. ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.