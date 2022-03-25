Из-за введения комендантского часа в Запорожье "Укрзализныця" меняет ряд маршрутов поездов.
Об этом сообщила "Укрзализныця".
"Из-за введения комендантского часа в Запорожье с 20:00 26 марта до 5:00 28 марта "Укрзализныця" меняет маршрут следования ряда поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезд №38/37 Киев - Запорожье будет курсировать до Днепра (отправление из Киева 26.03, из Днепра - 27.03);
поезд №120/119 Львов - Запорожье будет курсировать в Кривой Рог (отправление из Львова 26.03, из Кривого Рога - 27.03);
поезд №5/6 Ивано-Франковск - Запорожье будет курсировать до Днепра (отправление из Ивано-Франковска 26.03, из Днепра - 27.03).
Комендантский час в Запорожье:
В Запорожье с 20:00 26 марта до 5:00 28 марта вводится комендантский час. С вечера субботы, 26 марта, жителям категорически запрещается выходить на улицу. Запрещена работа любых заведений, в том числе супермаркетов, АЗС, почты.
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