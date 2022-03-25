Это решение вводится с целью обезопасить мирное население.

В Запорожье с 20:00 26 марта до 5:00 28 марта вводится комендантский час.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В администрации города обращаются к руководителям предприятий критической инфраструктуры с просьбой своевременно подать заявки на оформление пропусков.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух напомнил, что с вечера субботы, 26 марта, жителям категорически запрещается выходить на улицу. Запрещена работа любых заведений, в том числе супермаркетов, АЗС, почты.

Недавно УНИАН писал, что вблизи Запорожья освобождено от российских оккупантов село Малиновка.

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