Из-за колебаний курса биткоина компания Илона Маска в 2021 году понесла миллионные убытки. По итогам 2021 года убытки Tesla от падения стоимости принадлежащих ей биткоинов составили $101 млн.
Об этом говорится в годовом отчете автопроизводителя. "За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, мы зафиксировали убыток от обесценения на сумму около $101 млн в результате изменений балансовой стоимости наших вложений в биткоин", — говорится в документе.
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Компания подчеркнула, что понимает риски, связанные с волатильностью криптовалют и отсутствием регулирования, а также их подверженностью кибератакам.
Производитель электрокаров инвестировал в биткоин $1,5 млрд в феврале 2021 года. Tesla заявила, что на 31 декабря рыночная стоимость ее активов в криптовалюте составила $1,99 млрд.
Илон Маск и биткоин:
В мае 2021 года Маск объявил, что Tesla больше не будет принимать расчеты в биткоинах из-за большого вреда для экологии. Решение Маска стало одним из факторов, которые дали старт падению курса криптовалюты.
Тогда же в Tesla отметили, что не намерены продавать биткоины, которыми владеет компания.
14 января 2022 года компания Илона Маска Tesla начала принимать оплату в криптовалюте Dogecoin.
Илон Маск и акции Tesla:
- 10 ноября 2021 года Илон Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов.
- Резкий обвал акций Tesla случился из-за опроса бизнесмена в Twitter, в котором он поинтересовался мнением пользователей, надо ли ему продавать свою долю в компании.
- Решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется состоятельных людей, так называемый, "налог на миллиардеров".
- Уайден хотел обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет. Сам Илон Маск выступал против этого законопроекта.
- 11 ноября 2021 года Маск продал акции Tesla на 5 миллиардов долларов после опроса в Twitter.
- По состоянию на 16 ноября 2021 года Маск продал акций компании еще на $930 млн для выполнения обязательств по удержанию налогов, связанных с исполнением опционов на акции.
- 24 ноября 2021 года Илон Маск продал акций Tesla почти на $10 миллиардов.
- 7 декабря 2021 года американский регулятор начал расследование против Tesla. Причиной для расследования стала жалоба осведомителя на то, что производитель электрокаров не предупреждал акционеров о рисках, связанных с использованием солнечных батарей.
Как менялся курс биткоина:
- По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.
- 22 февраля 2021 года цена биткоина превысила $58 тысяч.
- 13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.
- 23 апреля 2021 года биткоин обвалился до рекордного минимума.
- 17 июля эксперты прогнозировали, что биткоин перешагнет психологическую отметку.
- В августе 2021 года эксперты прогнозировали, что курс биткоина поднимется до $100 тысяч за монету.
- 7 октября 2021 года курс биткоина превысил отметку в $55 000 за монету.
- 18 октября 2021 года курс биткоина превысил отметку в $62 000 за монету.
- 20 октября 2021 года курс биткоина пробил исторический максимум.
- 29 ноября 2021 года курс биткоина приблизился к психологическому максимуму.
- 9 января 2022 года аналитики предсказали подорожание биткоина до $100 тысяч.