Компания подчеркнула, что понимает риски, связанные с волатильностью криптовалют и отсутствием регулирования, а также их подверженностью кибератакам.

Из-за колебаний курса биткоина компания Илона Маска в 2021 году понесла миллионные убытки. По итогам 2021 года убытки Tesla от падения стоимости принадлежащих ей биткоинов составили $101 млн.

Об этом говорится в годовом отчете автопроизводителя. "За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, мы зафиксировали убыток от обесценения на сумму около $101 млн в результате изменений балансовой стоимости наших вложений в биткоин", — говорится в документе.

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Компания подчеркнула, что понимает риски, связанные с волатильностью криптовалют и отсутствием регулирования, а также их подверженностью кибератакам.

Производитель электрокаров инвестировал в биткоин $1,5 млрд в феврале 2021 года. Tesla заявила, что на 31 декабря рыночная стоимость ее активов в криптовалюте составила $1,99 млрд.

Илон Маск и биткоин:

В мае 2021 года Маск объявил, что Tesla больше не будет принимать расчеты в биткоинах из-за большого вреда для экологии. Решение Маска стало одним из факторов, которые дали старт падению курса криптовалюты.

Тогда же в Tesla отметили, что не намерены продавать биткоины, которыми владеет компания.

14 января 2022 года компания Илона Маска Tesla начала принимать оплату в криптовалюте Dogecoin.

Илон Маск и акции Tesla:

10 ноября 2021 года Илон Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов.

Резкий обвал акций Tesla случился из-за опроса бизнесмена в Twitter, в котором он поинтересовался мнением пользователей, надо ли ему продавать свою долю в компании.

Решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется состоятельных людей, так называемый, "налог на миллиардеров".

Уайден хотел обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет. Сам Илон Маск выступал против этого законопроекта.

11 ноября 2021 года Маск продал акции Tesla на 5 миллиардов долларов после опроса в Twitter.

По состоянию на 16 ноября 2021 года Маск продал акций компании еще на $930 млн для выполнения обязательств по удержанию налогов, связанных с исполнением опционов на акции.

24 ноября 2021 года Илон Маск продал акций Tesla почти на $10 миллиардов.

7 декабря 2021 года американский регулятор начал расследование против Tesla. Причиной для расследования стала жалоба осведомителя на то, что производитель электрокаров не предупреждал акционеров о рисках, связанных с использованием солнечных батарей.

Как менялся курс биткоина: