По итогам 2021 года убытки Tesla от падения стоимости принадлежащих ей биткоинов составили $101 млн. / Иллюстрация REUTERS

Из-за колебаний курса биткоина компания Илона Маска в 2021 году понесла миллионные убытки. По итогам 2021 года убытки Tesla от падения стоимости принадлежащих ей биткоинов составили $101 млн.

Об этом говорится в годовом отчете автопроизводителя.  "За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, мы зафиксировали убыток от обесценения на сумму около $101 млн в результате изменений балансовой стоимости наших вложений в биткоин", — говорится в документе.

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Компания подчеркнула, что понимает риски, связанные с волатильностью криптовалют и отсутствием регулирования, а также их подверженностью кибератакам.

Производитель электрокаров инвестировал в биткоин $1,5 млрд в феврале 2021 года. Tesla заявила, что на 31 декабря рыночная стоимость ее активов в криптовалюте составила $1,99 млрд.

Илон Маск и биткоин:

В мае 2021 года Маск объявил, что Tesla больше не будет принимать расчеты в биткоинах из-за большого вреда для экологии. Решение Маска стало одним из факторов, которые дали старт падению курса криптовалюты.

Тогда же в Tesla отметили, что не намерены продавать биткоины, которыми владеет компания.

14 января 2022 года компания Илона Маска Tesla начала принимать оплату в криптовалюте Dogecoin.

Илон Маск и акции Tesla:

  • 10 ноября 2021 года Илон Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов.
  • Резкий обвал акций Tesla случился из-за опроса бизнесмена в Twitter, в котором он поинтересовался мнением пользователей, надо ли ему продавать свою долю в компании.
  • Решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется состоятельных людей, так называемый, "налог на миллиардеров".
  • Уайден хотел обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет. Сам Илон Маск выступал против этого законопроекта.
  • 11 ноября 2021 года Маск продал акции Tesla на 5 миллиардов долларов после опроса в Twitter.
  • По состоянию на 16 ноября 2021 года Маск продал акций компании еще на $930 млн для выполнения обязательств по удержанию налогов, связанных с исполнением опционов на акции. 
  • 24 ноября 2021 года Илон Маск продал акций Tesla почти на $10 миллиардов.
  • 7 декабря 2021 года американский регулятор начал расследование против Tesla. Причиной для расследования стала жалоба осведомителя на то, что производитель электрокаров не предупреждал акционеров о рисках, связанных с использованием солнечных батарей.

Как менялся курс биткоина: