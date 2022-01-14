Компания Илона Маска Tesla начала принимать оплату в криптовалюте Dogecoin.
Об этом глава компании Илон Маск написал в Twitter.
"Мерч Tesla можно купить за Dogecoin", — сообщил Маск.
Примечательно, что на фоне этого сообщения от Маска, стоимость криптовалюты сразу же пошла вверх.
По состоянию на 11:29 по Киеву криптовалюта стоила $0,20.
Илон Маск и биткоин:
В мае 2021 года Маск объявил, что Tesla больше не будет принимать расчеты в биткоинах из-за большого вреда для экологии. Решение Маска стало одним из факторов, которые дали старт падению курса криптовалюты.
Тогда же в Tesla отметили, что не намерены продавать биткоины, которыми владеет компания.
Dogecoin:
- Dogecoin — криптовалюта, основанная на Litecoin. Названа в честь известного интернет-мема Doge (рус. желтая собака). Дата появления — 8 декабря 2013 года. Особенностью является скорый период начального майнинга.
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- Валюта названа в честь интернет-мема Doge. Мем является фотографией собаки породы сиба-ину по кличке Кабос.
- Все началось с того, что Маск поделился фотографией ракеты, которая летит на Луну, и после добавил твит с одним словом: "Doge". Потом он поделился мемом с самым известным эпизодом из мультфильма "Король Лев", и сделал еще несколько сообщений.
- Капитализация криптовалюты по состоянию на 12 мая 2020 составляла $64,7 млрд. Чаще использовалась как чаевые или как шутливое пожертвование. С января 2021 года курс начал активно расти, на 2 февраля равнялся $0,078, а к 8 мая уже $0,71.
- 8 февраля 2021 года Dogecoin достиг рекордной отметки после того, как Илон Маск, рэпер Снуп Догг и басист Kiss Джин Симмонс написали об этом в Twitter.