На фоне этого сообщения от Маска, стоимость криптовалюты сразу же пошла вверх.

Компания Илона Маска Tesla начала принимать оплату в криптовалюте Dogecoin.

Об этом глава компании Илон Маск написал в Twitter.

"Мерч Tesla можно купить за Dogecoin", — сообщил Маск.

Примечательно, что на фоне этого сообщения от Маска, стоимость криптовалюты сразу же пошла вверх.

По состоянию на 11:29 по Киеву криптовалюта стоила $0,20.

Илон Маск и биткоин:

В мае 2021 года Маск объявил, что Tesla больше не будет принимать расчеты в биткоинах из-за большого вреда для экологии. Решение Маска стало одним из факторов, которые дали старт падению курса криптовалюты.

Тогда же в Tesla отметили, что не намерены продавать биткоины, которыми владеет компания.

Dogecoin:

Dogecoin — криптовалюта, основанная на Litecoin. Названа в честь известного интернет-мема Doge (рус. желтая собака). Дата появления — 8 декабря 2013 года. Особенностью является скорый период начального майнинга.

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