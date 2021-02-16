Озвученные Маском характеристики оказались существенно ниже анонсированных параметров.

Основатель и глава Tesla Илон Маск уточнил емкость батарейного блока электрического тягача Tesla Semi — она составит примерно 500 кВт⋅ч.

Об этом сообщает Electrek.

Читайте такжеМаск прокомментировал замечания о проблемах с качеством Tesla

Это существенно ниже ожидаемого значения — от 600 кВт⋅ч до 1 МВт⋅ч.

«Вероятно, найдутся те, кто захочет заказать блок на 500 кВт⋅ч. Мы имеем версии Model S и X‎ с блоками на 100 кВт⋅ч и, вероятно, также предложим вариант Tesla Semi с аккумулятором 500 кВт⋅ч» — отметил основатель Tesla Илон Маск.

Как пишет издание, блок на 500 кВт⋅ч предназначен для 300-мильной версии тягача Tesla Semi, а версия с большим запасом хода выйдет позже.

Маск заявил, что никакой проблемы лишнего веса в связи с установкой блока емкости 500 кВт⋅ч. По его словам масса аккумулятора большой роли не играет, особенно, если использовать новую архитектуру, в которой батарейный блок является неотъемлемой частью всей платформы.

Электротягачи от Маска

Первые поставки Semi запланированы на конец 2021 года.

По словам Маска, единственным фактором, сдерживающим массовый выпуск тягачей, является ограниченные поставки аккумуляторных батарей.

Тягачи Tesla Semi будут выпускаться на строящемся сейчас американском заводе Gigafactory 5 в Техасе. Также были сообщения о том, что Tesla планирует наладить сборку Semi на Gigafactory 1 в Неваде.

Основатель Microsoft Билла Гейтса заявлял о нежизнеспособности аккумуляторных электрогрузовиков из-за их большого веса.

Как менялась позиция Tesla в рейтинге

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко