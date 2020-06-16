Пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей возобновил работу

Сегодня ночью польская сторона решила разблокировать движение автотранспорта через этот пункт пропуска.

Через пункт пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе возобновлено движение автотранспорта.

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Об этом сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"В ночь на 16 июня пограничники Республики Польша сообщили о решении по возобновлению движения автотранспорта через пункт пропуска "Медика". Этой же ночью Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Шегини", напротив польского - "Медика", - говорится в сообщении.

Сейчас на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска для автомобильного сообщения "Краковец - Корчевая", "Рава-Русская - Хребенное" и "Ягодин - Дорогуск", а также пункт пропуска "Шегини-Медика".

Пешее сообщение осуществляется только в ООО "Шегини-Медика", где с начала июня растет пассажиропоток и отмечается скопление лиц перед польским пунктом пропуска из-за длительных контрольных и санитарных (связанных с карантином) мер.

В ГПСУ напомнили, что правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска в пункте пропуска "Шегини" 20 мая.

В целом этим решением Кабинет министров возобновил работу 6 пунктов пропуска на границе с Польшей, 2 - со Словакией, 4 - с Венгрией, 7 - с Румынией, 46 - с Молдовой и 1 - для морского сообщения. Также Украина готова начать осуществление пропускных операций в автомобильных пунктах пропуска "Смильница-Кросценко", "Угринов-Долгобучев", "Грушев-Будомеж" и "Устилуг-Зосин" сразу, как только смежная сторона возобновит пропуск.

Как сообщал УНИАН, 14 июня ГПСУ информировала, что в пункте пропуска "Шегини" по состоянию на 11:00 собрались около 400 человек, которые ожидали на пересечение границы с Польшей. Люди жаловались, что время ожидания в пункте пропуска составляет до 10 часов без соблюдения социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем.

По состоянию на 18:00 количество людей, которые ожидали на пересечение украинско-польской границы в пункте пропуска "Шегини", уменьшилось.

15 июня заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины - начальник штаба Алексей Гавел заявил, что большие очереди в пункте пропуска "Шегини" произошли из-за того, что польские пограничники осуществляют путешествующим температурный скрининг и контрольные операции по установлению правил и законности оснований для пребывания на территории Польши.

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