Школы, которые входят в программу, готовы на 93%, детсады - на 88%, спортивная инфраструктура - на 86%, другие объекты - на 86%.

Готовность объектов, которые строятся или ремонтируются в рамках президентской программы "Большая стройка", составляет 89%.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

"По данным мониторинговой группы Минрегиона, которая постоянно отслеживает состояние реализации программы "Большая стройка", на 4 ноября средний процент строительной готовности объектов по Украине составляет 89%. Школы, которые входят в программу, готовы на 93%, детсады - на 88%, спортивная инфраструктура - на 86% и другие объекты - на 86%", - сказано в сообщении.

По словам министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышова, учитывая актуальность вопроса развития медицинской инфраструктуры в условиях пандемии, самым важным заданием сегодня является обеспечение в больницах качественной и эффективной работы централизованных кислородных систем.

"В условиях коронакризиса вопросы обеспечения украинцев качественными медицинскими услугами должны быть в приоритете всех руководителей регионов. Сейчас большинство областей держит высокий темп строительства приемных отделений опорных больниц, входящих в программу президента "Большая стройка", - цитирует пресс-служба Чернышова.

Что этому предшествовало

С марта в Украине продолжается проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

По данным Минрегиона, по состоянию на 13 октября средний процент строительной готовности объектов по Украине составлял 84%.

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Автор: Богдан Слуцкий