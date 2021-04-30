В агентстве отметили, что доступная ликвидность является недостаточной для покрытия выплат по банковскому кредиту.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и приоритетные необеспеченные рейтинги долга АО "Укрзализныця" (УЗ) в список Rating Watch Negative (RWN) из-за ограниченной ликвидности.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

"Данное рейтинговое действие отражает мнение агентства, что ограниченная, доступная для использования ликвидность "Укрзализныци" не полностью покрывает обслуживание долга в 2021 году с учетом неопределенности относительно темпов восстановления экономики после пандемии коронавируса", – говорится в сообщении.

В Fitch отмечают, что график погашения долга УЗ на 2021 год включает выплату до 5,69 млрд грн за оставшиеся три квартала.

При этом доступная для использования ликвидность "Укрзализныци" является недостаточной для покрытия ожидаемых выплат по кредиту от банка (116 млн долл., что эквивалентно 3,225 млрд грн), срок по которому наступает 30 мая. Доступная для использования ликвидность у компании (по состоянию на 26 апреля 2021 года) составляет 3,13 млрд грн.

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По данным Fitch, суммарный долг УЗ к концу 2020 года составлял 36,699 млрд грн (35,015 млрд грн в 2019 году). При этом долг компании в 2020 году на 91,2% был номинирован в иностранной валюте (на 92,1% в 2019 году).

"На компанию оказал негативное влияние экономический шок, вызванный пандемией коронавируса, включая сокращение ВВП Украины, меры по сдерживанию распространения вируса и ослабление национальной валюты. Так, основной источник доходов "Укрзализныци" (сегмент грузовых перевозок) испытал негативное давление в 2020 году при существенном риске более низких темпов восстановления в 2021 году", – говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

В апреле Международное кредитное агентство Standard & Poors понизило кредитный рейтинг акционерной компании "Укрзализныця" (УЗ) с уровня «B-» до уровня «CCC».

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Автор: Анна Нагорная