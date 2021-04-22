По оценке УЗ, единственным фактором для этого решения является приближение в коронавирусных условиях срока погашения части кредита в пользу АО "Сбербанк".

Международное кредитное агентство Standard & Poors снизило кредитный рейтинг акционерной компании "Укрзализныця" (УЗ) с уровня "B-" до уровня "CCC", сообщила пресс-служба УЗ.

"Ведущим рейтинговым агентством Standard & Poors принято решение снизить кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" с уровня "B-" до уровня "ССС". Причиной такого решения является исключительно методология агентства по определению уровня рейтинга в зависимости от промежутка времени, оставшегося до очередной даты погашения долга", - сказано в сообщении.

В частности, по оценке УЗ, единственным фактором для этого решения является приближение в коронавирусных условиях срока погашения части кредита в пользу АО "Сбербанк" - 30 мая текущего года.

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"Как известно финансовому рынку и агентству, "Укрзализныця" работает над несколькими вариантами рефинансирования указанного долга и, несомненно, не допустит возникновения ситуации невыполнения обязательств по заимствованиям", - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что УЗ в прошлом году в условиях пандемии успешно реализовала мероприятия по поддержке ликвидности, в частности была проведена работа с банками по увеличению лимитов кредитных линий, а также реализованы мероприятия по оптимизации расходов.

Как сообщал УНИАН, чистый убыток акционерной компании "Укрзализныця" по итогам 2020 года составил почти 11,9 млрд грн, в то время как в 2019 году компания показала прибыль в 3 млрд грн. Финансовые обязательства УЗ в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

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Справка УНИАН. "Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Рейтинг "CCC" означает, что в настоящее время эмитент подвержен риску неплатежей, а его способность исполнять финансовые обязательства зависит от того, насколько благоприятными будут бизнес-среда, финансовая и экономическая конъюнктура.

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Автор: Павел Степанец