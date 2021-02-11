При этом автобусное производство в Украине в январе сократилось на 58%.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года, сократилось на 29% - до 604 единиц.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, в январе было собрано 576 легковых автомобилей, что на 27% меньше по сравнению с январем 2020 года.

Автобусное производство в Украине в январе сократилось на 58% и составило 24 штуки.

"Наибольшее количество выпустил завод "Черкасский автобус" - 15 штук. На ЗАЗе сообщили о производстве 8 автобусов. Январский результат Часовоярского автобусного завода - 1 штука", - сказано в сообщении.

Производство коммерческих автомобилей составило 4 единицы, что в 2 раза меньше результата годичной давности. Отмечается, что все коммерческие автомобили были изготовлены на заводе "Черкасский автобус".

Что этому предшествовало

Производство автотранспортных средств в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократилось на 32% - до 4 952 единиц.

В 2020 году было собрано 4 202 легковых автомобиля, что на 33% меньше, по сравнению с 2019 годом.

Автобусное производство в Украине в прошлом году сократилось на 20% и составило 699 штук.

Производство коммерческих автомобилей составило 51 единицу, что на 63% меньше результата годичной давности.

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Автор: Павел Степанец