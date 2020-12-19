В 2021 году планируется закупить еще 125 автомобилей с интегрированной системой контроля скорости.

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины передало Национальной полиции 4 автомобиля для установки интегрированной системы контроля скорости.

Об этом сообщается на странице "Укринфрапроекта" в Facebook.

Как отметил руководитель "Укринфрапроекта" Кирилл Хомяков, эти четыре машины стоимостью 3,7 млн грн - это пилотный проект.

"Эти 4 машины будут оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств. Именно благодаря этим системам патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении - по ходу патрульного авто, напротив и даже позади", - рассказал Хомяков.

Он добавил, что в 2021 году планируется закупить еще 125 "Фантомов".

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Автор: Юлия Петриченко