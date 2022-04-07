Билеты на указанный поезд можно приобрести онлайн.

"Укрзализныця" на 8 апреля назначила дополнительный поезд Интерсити+ по маршруту Харьков – Киев – Львов.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

"Отправление в 10:30", – говорится в сообщении.

Отмечается, что приобрести билеты на указанный поезд можно будет уже в ближайшее время в железнодорожных кассах и онлайн на сайте или в чат-ботах "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" на 7 апреля запланировала ряд эвакуационных рейсов из Покровска, Краматорска, Славянска и Лозовой.

А тем временем городской голова Днепра Борис Филатов рекомендовал жителям города, которые выехали за его пределы, пока не возвращаться. Также во время брифинга он посоветовал эвакуироваться определенным категориям населения. По его словам, ситуация на Донбассе обостряется.

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