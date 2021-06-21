Воздушное пространство для белорусских самолетов из-за инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair закрыли Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Ряд стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете допуска в свои воздушные пространства и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.

Об этом говорится в совместной декларации, обнародованной сегодня на сайте Европейского совета.

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также страны ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, являющиеся членами Европейского экономического пространства, присоединяются к этому решению Европейского совета", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЕвропейский регулятор призвал избегать полетов через воздушное пространство Беларуси

Запрет касается белорусских самолетов всех типов.

Как отмечается на сайте Европейского совета, ЕС приветствовал этот шаг.

Что было раньше

Как сообщал УНИАН, ЕС с 5 июня запретил белорусским авиакомпаниям выполнять рейсы в аэропорты Евросоюза или через его территорию из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки силовики задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которые находились на борту самолета.

Позже появилась информация о том, что Александр Лукашенко на перехват лайнера Ryanair выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследует Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

14 июня белорусские силовики заявили, что никакого принуждения к посадке самолета компании Ryanair не было.

Протасевичу грозит минимум длительный тюремный срок по обвинению в организации массовых беспорядков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная