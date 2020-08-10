В Украине упали продажи электрокаров: топ-5 популярных марок

Самым популярным электрокаром на украинском рынке остается NISSAN Leaf.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в июле текущего года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6% – до 799 единиц.

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Как сообщили в ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", очевидно, негативную динамику спровоцировала путаница в законодательстве, которая была вызвана изменением системы кодификации товаров.

"Напомним, 4 июня Верховная Рада приняла проект Закона о таможенном тарифе, который изменил с 1 июля кодификацию транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями. При этом нардепы забыли внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, что поставило под угрозу возможность дальнейшего использования льготы по освобождению от уплаты НДС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле из электромобилей, прошедших регистрацию в Украине, было 766 легковых авто и 33 - коммерческих.

Самым популярным электрокаром на украинском рынке остается NISSAN Leaf. За месяц автопарк страны пополнился 234 автомобилями этой модели.

На втором месте TESLA Model 3, ее выбрали 115 автомобилистов.

Также в пятерку самых востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: TESLA Model S - 98 штук; TESLA Model X- 45 штук; FIAT 500е - 38 штук.

Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 4315 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 4112 штук легковых авто, 202 штуки коммерческих и один автобус.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.

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