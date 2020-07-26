В Украине зарегистрировали более 20 тысяч электрокаров

Среди новых электромобилей популярным был кроссовер Audi E-Tron.

В Украине в целом зарегистрировали более 20 тысяч электромобилей, с начала 2020 года поставлено на учет более 3,5 тысячи таких автомобилей.

Читайте такжеЭлектромобили Tesla станут самоуправляемыми уже в этом году - Маск

Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтопрома".

"Украинский парк электромобилей перевалил за отметку 20 тысяч единиц. В первом полугодии 2020 года в Украине было поставлено на учет 3516 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге. Такой результат на 10% превзошел показатель годовой давности", - говорится в сообщении.

По информации Ассоциации автопроизволителей Украины, из этого количества легковых электромобилей было 3346, коммерческих авто на электротяге - 169 и один электроавтобус.

"Доля новой техники в регистрациях этого года составила для легковых авто - 7,8%, коммерческих - 2,4, автобусов - 100%", - указали в "Укравтопроме".

В пятерку самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания вошли:

Nissan Leaf - 1159 шт. (новых - 6 шт.);

Tesla Model S - 389 шт. (новых - 2 шт.);

Tesla Model 3 - 358 шт. (новых - 8 шт.);

Tesla Model X - 162 шт. (новых - 11 шт.);

Volkswagen e-Golf - 161 шт. (новых - 0 шт.).

Среди новых электромобилей популярным был кроссовер Audi E-Tron. С января по июнь на этой модели остановили свой выбор 59 украинцев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram