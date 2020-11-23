Разработчики черпали вдохновение у гоночных автомобилей, поэтому в конструкции гиперкара используются решения, типичные для спорткаров.

Молодой американский стартап Elation Hypercars из Калифорнии решил бросить вызов европейскому производителю электрических гиперкаров Rimac, предложив свой вариант подобной модели по имени Elation Freedom.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Модель собрана на основе легкого монокока из углеродного волокна (вес стартует с отметки 1650 килограмм, что довольно мало для батарейного автомобиля) и может оснащаться тремя или четырьмя электродвигателями. В первом случае суммарная мощность двигательной установки составляет 1040 кВт (1427 л.с.), во втором - 1400 кВт (1903 л.с.), при этом в обоих случаях реализован полный привод с векторизацией крутящего момента", - говорится в сообщении.

В результате электромобиль разгоняется до 420 км/ч (260 миль/ч), набирая первые 100 км/ч всего за 1,8 секунды. Базовая батарея емкостью 100 кВт-ч обеспечивает запас хода в 480 км (300 миль), улучшенный модуль на 120 кВт-ч - 640 км (400 миль).

Разработчики гиперкара Elation Freedom черпали вдохновение у гоночных автомобилей, поэтому в конструкции используются решения, типичные для спорткаров. К примеру, продвинутая подвеска и активная аэродинамика позволяет проходить повороты с боковым ускорением 2G, а двери в формате "крылья чайки" облегчают посадку в салон. Двухместный салон отделан кожей, карбоном, металлом и драгоценными камнями, при этом создатели уделяют особое внимание персонализации и процессу выбора всех деталей интерьера.

Показательно, что для "петролхэдов" компания также предлагает ДВС-вариант модели по имени Elation Freedom Iconic Collection, оснащенный 5,2-литровым бензиновым двигателем V10 с мощностью 750 л.с. (552 кВт). За счет отказа от батарей и четырех электродвигателей масса этой версии снижена до 1300 килограмм.

Разработчики автомобиля уже принимают предзаказы, при этом стоимость электрической версии Elation Freedom стартует с 2 миллионов долларов, а бензиновой версии Elation Freedom Iconic Collection - с 2,3 миллиона долларов.

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Автор: УНИАН