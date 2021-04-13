Работы в аэропорту Днепра рискуют затянуться на намного более продолжительный период времени, чем планируется. Об этом заявил известный экономический эксперт Александр Охрименко, директор Украинского аналитического центра.

«О том, как продвигается любой проект, можно легко судить по динамике освоения выделенного бюджета. В системе ProZorro очень четко видна бюджетная роспись по строительству аэродрома в Днепре, достаточно изучить соответствующие приложения. И уже сегодня очевидно, что график строительство сорван, и темп выполнения работ настораживающе низкий. В 2021 году должны освоить 1,4 млрд. грн. Вчера я прочел, что в марте освоили 5,8 млн. грн. вместо 8,5 млн. грн. запланированных. То есть, не уложили положенные 2950 куб.м и 64 погонных метра, не построили 1 очередь из 4 временных сооружений», - рассказал эксперт.

В среднем в месяц на строительстве аэропорта в Днепре должны осваивать 155 млн. грн., которые в разной пропорции распределены по месяцам. «Если каждый мecяц отставание от графика будет 30 %, как сейчас, то недоработка будет накладываться на недоработку. Это ж не простой и не линейный процесс! Проблемы будут накапливаться снежным комом, и в итоге Днепр получит аэропорт лет через 10. Или даже 20: в самой клинической ситуации, если по чайной ложке осваивать 5-6 млн. в месяц, то как раз 20 лет и выходит», - говорит эксперт.

Охрименко также добавил, что будущее нового аэропорта в Днепре под серьезной угрозой из-за того, что результаты тендера на его строительство не прошли отраслевую экспертизу. «Изначально сама по себе общая сумма, которую запросил подрядчик, вызывает большие сомнения. Она на 30 % ниже стартовой, что наводит на мысли о демпинге, который в итоге приводит к бесконтрольной выкачке государственных денег. Будут придумывать причины и доить бюджет или, что еще хуже, строить как попало. Можно ли создать современный безопасный аэродром за 3, 95 млрд. грн. вместо 5,69 млрд. грн. или нет? Площадка госзакупок ProZorrо с ее сугубо ценовыми критериями отбора или специалисты общего профиля Минэкономики и Минфина, по определению не могут в этом разобраться без экспертов в области аэропортостроения! Без специалистов, которые знают технологические нюансы и понимают ценовую конъюнктуру рынков ресурсов для строительства! А их не привлекли. И если государство и дальше будет идти вслепую, давать карт-бланш частнику, которого интересует только прибыль, это приведет к катастрофе, срыву строительства и обманутым ожиданиям днепрян», - убежден эксперт.

Ранее журналисты днепровских СМИ сообщили, что государственная часть работа по строительству местного аэропорта не выполняется, техники на стройплощадке нет. Компания-подрядчик строительства аэропорта принадлежит тестю скандального главы ГФС Романа Насирова.

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Автор: Григорий Бондарь