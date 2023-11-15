Платные цифровые комбинации номерных знаков выдаются исключительно по желанию.

Кабинет министров Украины принял изменения в постановления №1388 от 7 сентября 1998 г. и №795 от 4 июня 2007 г. в части актуализации стоимости платных номерных знаков.

Как сообщает пресс-служба МВД, теперь стоимость номерных знаков на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов и мотоциклов устанавливается на уровне 2 тыс. грн.

Стоимость платных знаков для авто:

0001, 0007 и 7777 – 80 000 грн;

четыре одинаковых цифры (кроме 6666 и 7777) – 50 000 грн;

последовательные комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 – 50 000 грн;

две последовательные пары одинаковых цифр – 15 000 грн;

из последовательных цифр 0123 и 1234 – 15 000 грн;

номера, которые начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы – 10 000 грн;

из цифр 0006 и 6666 – 10 000 грн;

из четырех цифр – двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 – 4 000 грн;

из четырех цифр, три из которых 6 и расположены подряд – 4 000 грн.

Обновленная стоимость платных номерных знаков указана без учета НДС и касается автомобилей и автобусов.

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Как отметил заместитель министра Богдан Драпятый, платные цифровые комбинации номерных знаков выдаются исключительно по желанию. Подавляющее большинство номерных знаков выдаются бесплатно.

Наличие свободных номерных знаков в сервисных центрах МВД и их стоимость можно проверить в специальном сервисе.

Платные номера

В 2019 году Кабмин увеличил количество платных номеров и установил новые цены. На тот момент цены варьировались от 4000 грн до 30 000 грн.

С марта 2022 года в "Электронном кабинете водителя" была восстановлена услуга заказа индивидуальных номерных знаков.

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