Кабинет министров Украины принял изменения в постановления №1388 от 7 сентября 1998 г. и №795 от 4 июня 2007 г. в части актуализации стоимости платных номерных знаков.
Как сообщает пресс-служба МВД, теперь стоимость номерных знаков на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов и мотоциклов устанавливается на уровне 2 тыс. грн.
Стоимость платных знаков для авто:
- 0001, 0007 и 7777 – 80 000 грн;
- четыре одинаковых цифры (кроме 6666 и 7777) – 50 000 грн;
- последовательные комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 – 50 000 грн;
- две последовательные пары одинаковых цифр – 15 000 грн;
- из последовательных цифр 0123 и 1234 – 15 000 грн;
- номера, которые начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы – 10 000 грн;
- из цифр 0006 и 6666 – 10 000 грн;
- из четырех цифр – двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 – 4 000 грн;
- из четырех цифр, три из которых 6 и расположены подряд – 4 000 грн.
Обновленная стоимость платных номерных знаков указана без учета НДС и касается автомобилей и автобусов.
Как отметил заместитель министра Богдан Драпятый, платные цифровые комбинации номерных знаков выдаются исключительно по желанию. Подавляющее большинство номерных знаков выдаются бесплатно.
Наличие свободных номерных знаков в сервисных центрах МВД и их стоимость можно проверить в специальном сервисе.
Платные номера
В 2019 году Кабмин увеличил количество платных номеров и установил новые цены. На тот момент цены варьировались от 4000 грн до 30 000 грн.
С марта 2022 года в "Электронном кабинете водителя" была восстановлена услуга заказа индивидуальных номерных знаков.