Для аэропорта "Борисполь" разработали футуристический проект автостанции, строительство которой могут начать уже в 2021 году.
Об этом сообщает Avianews.com.
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Она расположится рядом с существующей железнодорожной платформой "Киев Борисполь Экспресс" рядом с терминалом D и повторит стилистику терминала D. Разработчиком проекта стало бюро "Раден".
"Архитектор обязан учитывать окружающую среду и работать либо на контрасте, либо учитывать ту стилистику, что есть. Чтобы все выглядело гармонично", — прокомментировал avianews.com проект ведущий архитектор бюро Сергей Казарянц.
По его словам, при создании проекта он хотел показать, что это именно автостанция аэропорта — летящая поверхность.
Строительство автостанции: что известно
Данный проект бюро выполнило в 2020 году по заказу аэропорта "Борисполь". Он уже прошел все стадии согласования и государственную экспертизу, отметил Казарянц.
В 2021 году автостанцию внесли в план строительства аэропорта "Борисполь". Проект также подан на конкурс Украинской урбанистики.
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