В сетях ОККО и WOG продукт подорожал на 30 и 20 коп./л, до 14,78 и 14,87 грн/л соответственно.

Средняя цена сжиженного газа 9 февраля в сетях АЗС повысилась на 23 коп./л, до 14,18 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkor.

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В сетях ОККО и WOG продукт подорожал на 30 и 20 коп./л, до 14,78 и 14,87 грн/л соответственно. На 18 коп./л автогаз подорожал на станциях «БРСМ-Нафта».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 27-29 коп./л, до 13,57–13,58 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Днепропетровской, Житомирской, Одесской и Харьковской областях, где стоимость автогаза выросла на 50 коп./л. В других областях цена выросла на 10-40 коп./л.

AMIC и Shell подняли цены на 17 и 33 коп./л, до 13,82 и 14,21 грн/л соответственно.

Такие сети как «Автотранс», «Параллель», BVS, Chipo, «Рур Груп», «Авантаж 7», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 15-96 коп./л.

Предыдущее подорожание

По состоянию на 18 января 2021 года розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л.

20 января 2021 года ряд АЗС также изменили свой ценник на автогаз.

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Автор: УНИАН