К 2026 году компания планирует эксклюзивно предлагать подключаемые к сети гибриды и электромобили, а к 2030 году — полностью электрические модели.

Британский производитель люксовых автомобилей Bentley полностью перейдет с производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электрокары к 2030 году.

Об этом сообщает издание CNBC.

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Как пишет издание, к 2026 году компания планирует эксклюзивно предлагать подключаемые к сети гибриды и электромобили, а к 2030 году — полностью электрические модели.

«Будущее Bentley будет полностью электрическим», — заявил главный инженер Bentley Маттиас Рабе.

В следующем году компания предложит две неназванные гибридные модели с подключаемым модулем. Первый электромобиль компания Bentley планирует выпустить к 2025 году.

Популярность электромобилей в США

В ноябре 2019 года впервые в истории количество покупателей электромобилей в США превысило количество покупателей автомобилей с механической коробкой передач.

В ноябре 2020 года китайский автопроизводитель Kandi вывел на американский рынок сразу два бюджетных электромобиля Kandi K27 и Kandi K23.

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Автор: УНИАН