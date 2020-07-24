Под Полтавой открыли первую часть объездной дороги - Офис президента

Сегодня открыты 5,5 километра дороги, кольцевая транспортная развязка и двухуровневая транспортная развязка европейского типа.

Сегодня открыли первую очередь автомобильного обхода города Полтавы на трассе М-03 Киев - Харьков - Довжанский, который сооружают в рамках Национальной программы главы государства "Большое строительство".

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Как сообщили в Офисе президента, новая автодорога свяжет дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский и М-22 Полтава - Александрия и поможет разгрузить областной центр от транзитного транспорта, который движется в сторону Кременчуга.

Сегодня открыто 5,5 километра дороги, кольцевая транспортная развязка и двухуровневая транспортная развязка европейского типа.

"Фактически этот отрезок в Полтаве не делался, так как относится к (ведению - УНИАН) городских властей. Поэтому мы в этом году сделали прямую субвенцию из государственного бюджета для того, чтобы на эти деньги можно было сделать отрезок в Полтаве", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, который принял участие в открытии автодороги.

Он добавил, что параллельно идет проектирование второй очереди обхода, чтобы люди, которые направляются в Харьков, могли не заезжать в Полтаву.

Отмечается, что сооружение объезда города Полтавы ведётся в рамках сотрудничества Украины и Всемирного банка. Общая стоимость проекта – 139,92 миллиона долларов. Строительные работы выполняет компания "Онур" с применением новейших технологий.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента, сейчас в рамках программы президента "Большое строительство" в работе - 3800 километров дорог. Кроме того, продолжается строительство других объектов - садиков, стадионов, школ, продолжается реконструкция приемных отделений опорных больниц.

Как сообщал УНИАН, "Укравтодор" планирует в 2020 году восстановить до 6,5 тысячи километров дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии.

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