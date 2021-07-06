Проект ремонта "дороги президентов" также предусматривает восстановление 5 мостов, входящих в состав трассы.

В Винницкой области в этом году отремонтируют 116 километров дороги Р-08 Немиров-Ямполь, которая известна как «дорога президентов».

Работы там ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Об этом сообщает Винницкая ОГА.

Как отмечается, в начале года Президенты Украины и Молдовы подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала между странами. Трасса Р-08 ремонтируется в соответствии с этими договоренностями.

«На объекте работает 300 единиц дорожно-строительной техники. Предусмотрен ремонт пяти мостов на этом пути. И завершить все должны в 2021 году», - сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Он также добавил, что в Винницкой области по программе Президента «Большая стройка» сейчас идет реконструкция старых дорог, за которые не брались очень много лет.

Как недавно сообщил заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко, одна из задач программы — до конца 2023 года отстроить всю сеть общегосударственных дорог.

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Автор: Иван Бойко