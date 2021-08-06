На участке уже выполнили разрыхление и планировку изношенного асфальтобетонного покрытия.

Компания "Автомагистраль-Юг" планирует завершить ремонт участка трассы Н-26 "Чугуев-Меловое" в Луганской области до конца октября этого года. Сейчас в рамках "Большой стройки" Президента Владимира Зеленского продолжается устройство финишного слоя покрытия на дороге, сообщила официальная Facebook-страница инфраструктурной программы.

"Работы на объекте вышли на новый этап - начато устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА)", - говорится в посте.

Читайте такжеВ ОП заявили, что уже в этом году водители смогут проехать по новым запорожским мостам через ДнепрРемонт 35-ти километрового участка трассы стартовал в мае этого года на отрезке км 195+000 - км 230+000 в направлении от города Старобельск до села Евсуг. На участке уже выполнили разрыхление и планирование изношенного асфальтобетонного покрытия.

На участке продолжаются работы по устройству нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, переустройству бортовых камней, расчистке придорожной полосы от кустарников и мелколесья.

Вскоре на объекте начнется комплекс работ по обустройству примыканий, съездов, автобусных остановок и укреплению обочины.

В дальнейшем специалисты компании установят барьерное ограждение, новые дорожные знаки и направляющие столбики, нанесут дорожную разметку.

"Это не первый проект компании на трассе Н-26. На Харьковщине "Автомагистраль-Юг" уже возобновила почти 110-километровый участок автодороги на участке км 2+635 - км 110+735 от поселка Малиновка до границы с Луганской областью", - отметили в компании.

Напомним, как ранее сообщал координатор программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, по программе к концу 2023 года планируется обновить всю сеть общегосударственных дорог страны, которая составляет более 20 тысяч км.

Автор: Григорий Бондарь